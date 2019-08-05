ИАЦ «Альпари»: Рубль выглядит слишком перепроданным на фоне санкций

Пятницу, 2 августа, на российских финансовых рынках уже успели прозвать чёрной пятницей - российские финансовые активы распродавались по дешевке, в том числе и рубль. К закрытию торгов пятницы курс доллара США расчётами «завтра» взлетел на 91 коп. (+1,4%), до 65,27 руб., а евро вспорхнул более чем на рубль, подорожав на 1 руб.15 коп. (+1,6%), сразу до 72,48 руб.

Российскую национальную валюту обвалило официальное подтверждение из американского Белого дома появившейся ещё 1 августа в СМИ информации о том, что президент Дональд Трамп не позднее 19 августа введет второй пакет антироссийских санкций по так называемому «делу Скрипалей». До конца торгового дня разъяснений относительно того, какими могут быть санкции, из Белого дома не последовало, в связи с чем валютный рынок путался в мрачных догадках, опасаясь прежде всего санкций против российского госдолга. В субботу в Госдепе США разъяснили детали санкций, но, как оказалось, ограничительные меры окажутся намного мягче, чем изначально предполагалось.

Новые санкции будут включать препятствия со стороны США международным финансовым институтам (МВФ и Всемирному банку) в оказании финансовой помощи России, запрет американским компаниям и физлицам на экспорт в Россию продукции, которая потенциально может быть использована в производстве химического оружия, а также запрет американским банкам приобретать в ходе первичного размещения номинированные в иных валютах, кроме российского рубля, государственные облигации РФ и предоставлять российскому правительству кредиты в иностранных валютах. Напомним, что первоначальный вариант второго пакета санкций включал ещё и полный запрет на экспортно-импортные операции с Россией, понижение статуса дипломатических отношений, запрет американским банкам на инвестиции в любые государственные облигации РФ, а также запрет на прямые рейсы в США для российских государственных авиаперевозчиков, что в первую очередь могло бы относиться к «Аэрофлоту». Таким образом, в свете разъяснений, пришедших в выходные дни, похоже, что в пятницу российский рубль оказался слишком перепродан.

Цена нефти марки Brent в пятницу опять выросла, хотя не очень сильно, и подросла к закрытию на 0,3%, до $61,1 за баррель. Агентство Reuters сообщило в выходные о том, что, по данным ОПЕК, совокупная добыча нефти всеми странами, входящими в нефтяной картель, в июле текущего года упала до 29,42 млн баррелей в сутки, что является минимальным уровнем с 2011 года. Новость помогла цене на нефть закрепиться выше уровня в $61 за баррель, что создает стимулы для продолжения роста.

Сегодня на открытии торгов рубль может попробовать отыграться за падение и немного подрасти. Тем не менее, мы немного повысили прогнозы: по курсу доллара к рублю до 64-66 руб., а по курсу евро к рублю до 71-73 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»