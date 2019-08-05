ПСБ: Внешний фон для российского рынка акций остается негативным

На глобальных рынках по-прежнему преобладают негативные настроения. Пятничные заявления Президента США Д.Трампа о возможности не вводить новую часть торговых пошлин по отношению к Китаю с 1 сентября, если будет достигнут необходимый прогресс в переговорах, не оказали весомой поддержки рынку. Дополнительным фактором риска на рынках являются комментарии властей Китая относительно протестов в Гонконге – в воскресенье издание Синьхуа заявило, что «Пекин не будет сидеть сложа руки и позволять беспорядкам в Гонконге продолжаться». Тема реагирования на протесты в Гонконге может стать еще одним камнем преткновения в процессе налаживания диалога между Китаем и США. На открытии недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику, фьючерсы на американские индексы теряют 1-1,4%, а курс китайского юаня обновил минимумы за десятилетие – пара доллар/юань превысила отметку в 7 юан/долл.

Ближайшие дни наполнены также публикацией большого объема значимой макроэкономической статистики. Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США не стали сюрпризом для инвесторов – число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило 164 тыс. рабочих мест (при прогнозе в 165 тыс.), уровень безработицы остался на уровне в 3,7%, рост почасовой зарплаты в годовом выражении увеличился с 3,1% до 3,2%. Сегодня внимание будет приковывать публикация индексов деловой активности в сфере услуг ЕС и США (показатель по китайской экономике уже был опубликован утром и составил 51,6 пункта при прогнозе в 52 пункта).

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги заметным снижением на 2% по индексу Мосбиржи. Помимо общего ухудшения настроений на глобальных рынках дополнительное давление на российские бумаги оказывали новости о подготовке второго раунда санкций за химоружие. Вечером пятницы стало известно, что США вводят в действие второй раунд санкций, содержание которых подразумевает воспрепятствование выдачи кредитов России международными организациями, запрет для американских банков на участие в первичном рынке суверенного долга РФ, выпускаемого не в рублях (позже Минфин выпустил директиву, разъясняющую, что ограничения не касаются покупки бумаг на вторичном рынке и операций с бумагами госкомпаний), и дополнительных ограничений в торговле товарами двойного назначения. На данный момент подобные санкционные меры не выглядят для российского рынка катастрофичными, хотя, безусловно, подчеркивают напряженные отношения между партнерами, влияние новых санкций на рынок мы оцениваем как ограниченное. Тем не менее, учитывая сохраняющийся негативным внешний фон сегодня по индексу Мосбиржи ориентируемся на консолидацию преимущественно в нижней половине диапазона 2650-2700 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"