ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2650-2690 пунктов

Российские «голубые фишки» в пятницу оказались в «красной» зоне. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС также в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2650-2690 пунктов. Рубль, естественно, также слабеет. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,9-64,2, евро/рубль — 72,2-72,5. Нефть сорта Brent торгуется по $61,06, понижаясь на 1,34%. Нефть дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд. Евро/доллар – 1,112.

Новые санкции против России из-за «дела Скрипалей» должны вступить в силу 19 августа и будут действовать как минимум год. Санкции касаются не рублевых займов России со стороны международных организаций, операций с российским суверенным долгом и поставок товаров и технологий. С нашей точки зрения, по состоянию на утро понедельника данное решение уже в ценах российских акций и котировках российского рубля.

В суммарном внешнеторговом обороте России, который составляет $687,5 млрд, на американскую валюту приходится более половины расчетов. Тем не менее, российские компании стремятся отказаться от доллара, поскольку до трети долларовых платежей проходят с задержками из-за санкций. На фоне стремления снизить зависимость от доллара существенно растет доля расчетов в евро. Европейская валюта уже почти превзошла доллар в расчетах с Евросоюзом и Китаем. В то же время, расчеты в национальных валютах активно ведутся с Индией, торговый оборот с которой составляет около $11 млрд. В рублях оплачивается 75% российского экспорта. Россия и Индия завершили согласование механизма расчета в национальных валютах за поставки российских вооружений.

Дедолларизация, конечно, вынужденная история, санкции и вторая холодная война, которая уже перекрыла по напряженности первую. Пока статусу доллара ничего не угрожает, вес России в глобальной экономике невелик. Это касается также Турции и Ирана. Единственное, что реально может угрожать доллару это торговая война США и Китая, а также вызванный данной историей глобальный кризис. Наша идея выйти в долларовый кэш сработала, и пока мы советуем следить за событиями августа со стороны, можно медленно «подбирать» префы «Сургутнефтегаза» и «Газпром».

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»