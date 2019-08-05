ИАЦ «Альпари»: EUR/USD - есть вероятность прохода до 1,1142

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», по итогам недели защитные активы закрылись в плюсе, остальные в минусе. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,80%). Австралийский доллар снизился на 1,60%, австралийский доллар – на 1,60%, новозеландский доллар – 1,45%, канадский доллар – на 0,27%., евро – на 0,17%. Японская иена подорожала на 1,94%, швейцарский франк – на 1,11%.

На фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем, а также бегства из рисковых активов, отчет по рынку труда США был проигнорирован. В июле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 тыс. против пересмотренного в сторону понижения роста на 193 тыс. в июне. Показатель за май был пересмотрел в сторону понижения с 62 тыс. до 72 тыс., за июнь — с 244 тыс. до +193 тыс. Пересмотр за два месяца составил -41 тыс. Уровень безработицы не изменился и составил 3,7%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в июле после того же роста в июне.

Колебания по паре евро/доллар были в пределах 30 пунктов. Если не смотреть в календарь, то по графику даже и не скажешь, что 2 августа выходил NFP. В понедельник, 5 августа, торги по евро открылись ростом на фоне продолжения ухода инвесторов в защитные активы из-за обострения торгового конфликта. Золото и йена подорожали. Китайский юань подешевел к доллару. Азиатские фондовые индексы ушли в хороший минус.

На момент написания обзора евро стоит 1,1124. По клинообразной формации есть вероятность прохода до 1,1142. Поскольку индикаторы перегружены для ралли и наблюдается уход от риска, то по прогнозу жду снижения до 1,1110. Ниже пока не рассматриваю, так как евро является валютой фондирования. При выводе денег с зарубежных фондовых рынков, европейцы покупают евро.

Учитывая, что Иран задержал в Ормузском проливе очередной иностранный танкер, то напряжённость между США и Ираном возрастёт. Если Трамп будет настаивать на военной операции, то рост пары евро/доллар ускорится до 1,1175. Значимая поддержка расположена на 1,1080.

С 10:50 до 12:30 выйдут индексы деловой активности в секторе услуг за июль во Франции, Германии, еврозоне, Британии.

В 12:30 еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август.

В 16:45 США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июль, в 17:00 – индекс ISM для непроизводственной сферы за июль.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»