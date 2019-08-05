ИАЦ «Альпари»: время покупать акции золотодобытчиков

По оценкам ИАЦ «Альпари», за неделю с 26 июля по 2 августа российский фондовый рынок обвалился, причем основной вклад в обвал внесли первые два августовских дня, они же два последних торговых дня указанной недели. Если индекс МосБиржи упал за неделю только на 1,5%, до 2674,9 пункта, то индекс РТС рухнул намного сильнее, на целых 4%, до 1239,19 пункта, провалившись даже ниже 1300 пунктов.

Падение фондового рынка сопровождалось обвалом цены на нефть Brent, которая рухнула в указанном периоде на 3,3%, до $61,1 за баррель. Нефтяной рынок обвалом «обязан» сделанному 1 августа заявлению президента Трампа о введении пошлин на китайские товары с начала сентября, на это заявление умеренным снижением отреагировал и российский фондовый рынок.

Однако уже 2 августа снижение котировок акций на российском рынке перешло в паническое на фоне информации о подписании Трампом указа о введении уже подзабытого второго пакета антироссийских санкций по так называемому «делу Скрипалей». Впрочем, в выходные дни американский Минфин и Госдеп разъяснили детали санкций; как оказалось, они затронут только первичный рынок российских государственных евробондов, и не будут распространяться на рублевый госдолг и выпуски евробондов российских госкомпаний.

Тем временем акции золотодобывающей компании «Полюс» в течение этой сложной для рынка недели продемонстрировали мощный рост на 5,9%, цена одной акции к закрытию торгов 2 августа поднялась до 6510 руб., и это на фоне обвала рынка! Ралли в акциях золотодобытчика можно связать с двумя основными факторами. Один из них – рост биржевой цены на золото за неделю на 1,5%, до $1440,43 за тройскую унцию. Другой фактор роста – опубликованные производственные результаты компании за второй квартал текущего года, показавшие, что производство золота компанией в квартальном и годовом выражении выросло на 14%, до 684 тыс. унций, и, по прогнозу компании, добыча ею золота по итогам 2019 года возрастет примерно на 15%, до 2,8 млн унций. Наша целевая цена по акциям компании «Полюс» составляет 7200 руб. за акцию в годовом горизонте, рекомендация – «покупать».

А вот акции одного из крупнейших российских и мировых производителей серебра и золота, компании Polymetal International, за неделю подешевели, но только на 0,6%, до 782,4 руб. за акцию, показав динамику, относительно лучшую, чем остальной рухнувший рынок. Цены на золото и серебро на прошлой неделе вели себя противоречиво, и отчасти поэтому акции Polymetal не смогли выйти в рост. На рынке и в некоторых СМИ причиной слабой динамики акций горнодобывающего гиганта называют постепенную распродажу пакета его акций примерно в 4,5% уставного капитала крупным иностранным инвестором – предположительно входящей в чешскую PPF Group инвестиционной компанией. Наша целевая цена по акции Polymetal находится на уровне в 800 руб. в годовом горизонте, рекомендация - «держать».

Но намного сильнее разочаровала инвесторов динамика акций Магнитогорского металлургического комбината, которые за неделю потеряли 7,3%, обвалившись до 40,34 руб. за акцию. Корпорация представила отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2019 года. Как оказалось, за второй квартал 2019 года её выручка к аналогичному периоду 2018 года упала на 5%, до $1,99 млрд, операционная прибыль упала на 26%, до $376 млн, а чистая прибыль выросла на 780%, до $398 млн по сравнению с чистым убытком во втором квартале 2018 года. Однако роста чистой прибыли компании рынок на фоне общей паники не заметил, активизировались продажи её акций. Наша целевая цена по акциям «ММК» — 45 руб. за акцию в годовом горизонте, и после падения мы рекомендуем «покупать» эти бумаги.

Мы ожидаем, что на текущей неделе индекс РТС переместится в коридор в 1280-1330 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервал значений 2600-2700 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»