ИАЦ «Альпари»: Санкционная паника на фондовом рынке прекратится через несколько дней

Сегодня, 5 августа, российские финансовые рынки всё ещё не пришли в себя после шока, связанного с неожиданным введением новых санкций США. Торги по доллару и евро утром открылись разнонаправленно: снижением курса рубля к евро и слабым ростом к доллару, днем тенденция продолжилась, а падение рубля по отношению к евро даже немного усилилось. На данный момент рубль подрастает к доллару на 0,15%, а к евро дешевеет на 0,3%. Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на вторник: доллара до 65,055 руб., евро до 72,373 руб.

Российские фондовые индексы ведут себя сегодня более согласованно, чем валютные пары, дружно сползая вниз. Индекс РТС теряет сегодня 0,23%, индекс Московской биржи снижается чуть сильнее, на 0,38%. Значимого позитива на фондовом рынке сегодня нет, хотя в перспективе нескольких дней санкционная паника неизбежно прекратится. Среди российских акций абсолютный лидер роста на данный момент – акции золотодобытчика «Полюс», прибавляющие 2,63% на фоне роста цен на золото.

Американские санкции оказались не настолько ужасными, как рынок предполагал ранее. Однако из негатива можно отметить новость о том, что российский Минфин объявил, что в период с 7 августа по 5 сентября он планирует купить на открытом рынке иностранной валюты на сумму 246,2 млрд руб., привлеченных от нефтегазовых сверхдоходов. Вероятнее всего, такое решение принималось ещё до обвала рубля, случившегося 2 августа. Сейчас рынок могло бы успокоить как раз обратное заявление Минфина об отказе от покупок иностранной валюты, пока не стабилизируется рубль, но пока имеем то, что имеем, значит, негатив в рубле будет сохраняться ещё несколько дней как минимум.

Актуальный диапазон по рублевым парам: 64,5-66 руб. за доллар и 71-73 руб. за евро. По индексу РТС ожидаем коридор в 1250-1310 пунктов, индексу МосБиржи – в 2600-2700 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»