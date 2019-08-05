ИАЦ «Альпари»: Американо-китайский торговый конфликт негативно влияет на тенге

На прошлой неделе непредсказуемый президент США Дональд Трамп разочаровал весь мир своим заявлением о намерениях ввести с 1 сентября 10%-ные пошлины на товары из Китая в связи с провалом американо-китайских торговых переговоров в Шанхае. В конце недели МИД Китая заявил, что у Поднебесной имеется достойный ответ США на ограничительные меры, и что подобное поведение властей США заведет в тупик и без того неудачные попытки найти компромисс в выходе из торговой войны.

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, третьим по доле в товарообороте после России и Италии. На долю торговли с КНР приходилось 11,8% совокупного товарооборота Казахстана в 2018 году. Возможное замедление темпов роста китайской экономики, которое уже начало понемногу проявляться во 2 квартале 2019 г., может негативно отразиться на экономике Казахстана, да, в принципе, и всего Евразийского экономического союза. Разумеется, под негативным давлением окажется и казахстанская национальная валюта, что уже происходит.

За первые дни августа тенге уже подешевел по отношению к доллару на 0,5%, опустившись ниже отметки в 386 тенге за доллар, а по отношению к евро потерял даже почти 1,2% стоимости, и теперь рискует упасть до 431 тенге за евро. В течение августа мы ожидаем, что тенге может находиться в коридоре 383-389 тенге за доллар и 425-431 тенге за евро. Новый виток конфликта между Китаем и США либо новости о замедлении китайской экономики, если появятся в течение августа, могут столкнуть казахстанскую валюту ниже указанных коридоров, в том числе к 390 тенге за доллар и 432 тенге за евро.

Драйвером роста для тенге может выступить ситуация на нефтяном рынке. Если цены на нефть Brent вернутся в коридор выше $64 за доллар, то у тенге появится шанс выйти на уровни в 383 тенге за доллар и 425 тенге за евро, а при продолжении роста нефтяной цены – подняться даже выше этих уровней. Но зависимость от непредсказуемых внешних факторов в августе может остаться очень высокой, что будет приводить к сильной волатильности курса тенге.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»