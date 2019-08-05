ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы бегут из рисковых активов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Прошлая неделя стала худшей с начала года на американском фондовом рынке. Причинами негативной динамики стало очередное обострение торгового конфликта между США и Китаем, а также продолжающаяся реакция участников торгов на комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла об отсутствии намерения кардинально менять курс монетарной политики.

Угроза Дональда Трампа о распространении ввозных пошлин практически на весь импорт из Китая фактически сорвала достигнутое по итогам встречи наG20 в конце июня перемирие. Между тем экономический советник Белого дома Ларри Кудроу дал понять, что решение по импортным тарифам еще может быть отменено. Влияние на рынок этих событий привело к тому, что важный июльский отчет о занятости в США не вызвал выраженной реакции у инвестсообщества.

Сильнее всего по итогам торгов 2 августа скорректировались технологические компании, кредитные организации и представители нефтесервисной отрасли. Под давлением также были акции компаний, бизнес которых тесно связан с Китаем, в частности Apple, Nike и 3M. В зеленом секторе торговались отдельные дивидендные бумаги и акции компаний роста.

В ответ на угрозы американского президента китайские власти девальвировали юань до минимума более чем за десятилетие и попросили государственные компании приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США. Реагируя на эти события, фьючерс на S&P500 на премаркете активно снижается и фактически выходит из аптренда с начала июня.

Однако Дональд Трамп в серии своих заявлений по поводу новых мер экономического воздействия на Китай подчеркнул, что Штаты по-прежнему открыты для дальнейших переговоров. По плану, подтвержденному обеими сторонами, новый раунд этих переговоров состоится в Вашингтоне в начале сентября.

Угроза введения дополнительных тарифов возникла как раз в тот момент, когда китайский лидер Си Цзиньпин и другие высокопоставленные члены Коммунистической партии отправились в отпуск. Си уже несколько недель находился под давлением своих однопартийцев, которые требуют у него занять более жесткую позицию в переговорах о взаимной торговле с США.

Обострение американо-китайского конфликта также усиливает ожидания дополнительного снижения ставки ФРС в сентябре.



Интерес к риску в преддверии основной сессии 5 августа невысок. «Индекс страха» VIX вышел на пиковые значения с мая, доходность десятилетнихtreasuries колеблется у 1,86%, золото обновляет максимумы. В этой ситуации сохраняется вероятность продолжения локальной коррекции. В случае еслиVIX пробьет уровень 21,2 пункта, следующей целью станет отметка 25 (+18%). Динамика казначейских облигаций вызвала глобальное ралли на рынке долга, поскольку инвесторы в сложившейся ситуации предпочитают более безопасные активы.

На сегодняшнем открытии индекс S&P500 может протестировать важную поддержку 2911 пунктов, а в случае ее пробоя отправится вниз к отметке 2862.