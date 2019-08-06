ИАЦ «Альпари»: Рубль героически выстоял

По мнению аналитиков ИАЦ «Альпари», на российский рынок сегодня давили негативные внешние факторы. Деловой мир был озабочен продолжением торговой войны между США и Китаем. Азиатские рынки дружно закрылись в «красной зоне». Американские индексы открылись также в минусе: Dow 30 терял на открытии 1,9%, вернувшись к уровням начала июня, фьючерс на индекс S&P500 терял около 1,8%. Нефть Brent торговалась вблизи $60,5 за бочку, теряя к предыдущему закрытию 2,2%.

На этом фоне не удивляет снижение рынка российских акций. Индекс МосБиржи опустился до 2649 п. (-1%), Индекс РТС снизился к 1282 п. (-0,8%). Бумаги «Яндекса» теряли около 3,8%, а «ИнтерРАО» снижались на 3,5%. Завтра рынок может вновь оказаться под давлением. Индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2620-2670 пунктов, а индекс РТС с высокой вероятностью проторгуется на отметках 1265-1290 пунктов.

А вот рубль проявил в понедельник большую устойчивость. Доллар торговался к вечеру около 65,03 руб., укрепившись на 24 коп. Евро продолжил дорожать до 72,68 руб., на 20 коп. Такая динамика связана с ростом пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1100 до 1,1180. Похоже, что первая реакция рубля на новые санкции уже прошла, и завтра он может стабилизироваться вблизи текущих уровней. Во вторник диапазон для доллара составит 64,4-65,7 руб., для европейской валюты – соответственно 72,0-73,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»