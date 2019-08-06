Итоги недели на белорусском валютном рынке (29 июля – 02 августа) - пересылаю с графиком

После четырех недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет роста курсов доллара и евро, однако совсем незначительно. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,39%, до 2,0553 бел. руб. Европейская валюта выросла на 0,97% и стоит 2,2796 бел. руб. за евро. Российский рубль подешевел на 1,20% и стоит 3,1743 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на скромную 0,01%.

Всего с начала года доллар подешевел на 4,84%, евро — на 7,84%, а российский рубль подорожал на 1,98%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,12%.

На начавшейся неделе под воздействием американских санкций российский рубль может продолжить свое падение к мировым валютам. Это означает, что по отношению к белорусской валюте доллар и евро будут расти, а российский рубль будет снижаться. К концу недели доллар может вырасти до 2,08 бел. руб. Евро может вырасти до 2,30 бел. руб. А российский рубль может снизиться до 3,14 бел. руб. за 100 российских.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ вырос на $200,7 млн (+2,5%) и на 1 июля составил $8,291 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, основным фактором роста ЗВР в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев — на 5,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июне вырос на 0,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»