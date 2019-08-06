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ИК «Фридом Финанс»: Выручка Полюса могла превысить $800 млн

6 августа 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась со снижения. Рынок оправдал наши ожидания по динамике, поводом стал внешний фон. Индекс Мосбиржи откатился на минимальное значение с начала июня. Однако падение не было обвальным. Лидерами роста стали акции Полюса (+5,14%). Лидерами снижения стали акции ОГК-2 (-4,10%). Пара USD/RUB, вопреки ожиданиям, удержалась вблизи отметки 65.

Полюс отчитается за 1П2019 по МСФО. Капитализация компании достигла $14 млрд. Мы полагаем, что цена подходит к цели, 7200 руб. Рост цены на золото и увеличения объемов производства уже отыгран. Выручка могла превысить $800 млн, показатель EBITDA $505 млн, прибыль - $260-280 млн. К сильным сторонам Полюса относится рост производства, высочайшая рентабельность, умеренная долговая нагрузка, низкая производственная себестоимость, высокие валютные шансы. 

Ожидаю коррекцию в пределах 1%. Фондовые и сырьевые рынки продолжают падение. Акции ГМК, Полюса, Polymetal, на мой взгляд, будут защитными. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2600-2650 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,50-65,50.


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