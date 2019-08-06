ИАЦ «Альпари»: Мировые фондовые рынки снова в «красном»

На российском и мировом фондовых рынках случился очередной «чёрный понедельник», заставивший вспомнить о кризисе и возможной рецессии мировой и в том числе российской экономики. Так, в понедельник, 5 августа, российский фондовый рынок совсем забыл про «северное» направление и продолжал идти «на юг», хотя уже не так уверенно, как в прошлую пятницу. Индекс РТС 5 августа упал на 0,84%, а индекс МосБиржи потерял за торговую сессию чуть больше, 0,96%.

В лидерах падения оказались акции «ОГК-2», и Yandex, рухнувшие за день более чем на 4% каждая, также среди аутсайдеров выявились акции «ИнтерРАО» (-3,84%), «Мечела» (-3,52%) и торговой сети «Магнит» (-2,95%). На фоне обвала рынка выделились мощным ростом акции золотодобытчика «Полюс» (+5,14%), а также подорожавшие поменьше, но всё-таки подорожавшие акции группы «ПИК» (+2,56%), «ТГК-1» (+1,78%), «Московской биржи» (+1,19%), «Сбербанка» (+0,65%) и Polymetal (+0,37%).

Скорее всего, сегодня на открытии общая картина почти не изменится, и мы снова увидим снижение индексов, хотя, возможно, более медленными темпами. От индекса РТС сегодня можно будет ожидать колебаний в коридоре в 1200-1290 пунктов, а от индекса МосБиржи — по-прежнему в интервале 2600-2700 пунктов.

Причиной обвала российского, как и других мировых рынков, стала эскалация торгового конфликта США и Китая, а также обвал китайского юаня до 7 юаней за доллар, что стало 11-летним минимумом для китайской валюты. Фондовый рынок США в результате в понедельник обрушился. Индекс Dow 30 обвалился на 2,9%, индекс S&P 500 рухнул на 2,98%, а обвал индекса Nasdaq достиг 3,47%. Азиатские рынки сегодня с утра в «красной» зоне.

Цена нефти сорта Brent в понедельник на фоне американо-китайского торгового конфликта и обвала юаня рухнула на 2,3%, ниже психологически значимого уровня в $60 и достигла $59,7 за баррель, а баррель техасской WTI подешевел в понедельник на 0,8%, до $54,73. Однако сегодня с утра цены на нефть возобновили рост: Brent прибавляет 0,85%, а WTI дорожает на 0,7%. Сегодня ожидаем по цене Brent $59,8-61 за баррель.

На сегодняшнем открытии торгов курс рубля может показать разнонаправленную динамику. Мы повысили прогнозы по курсу рубля к доллару до 65-66 руб., а по курсу рубля к евро до 72,5-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»