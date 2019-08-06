ИАЦ «Альпари»: Рубль остается под давлением из-за торговой войны США с Китаем

В понедельник, 5 августа, торги на Мосбирже закрылись ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 65,53 руб., евро/рубль – на 0,23%, до 73,36 руб., фунт/доллар – на 0,20%, до 79,53 руб.

Торги по рублю открылись ростом. До американской сессии он торговался в плюсе против доллара, потом перешел в отрицательную область. Несмотря на бегство из рисковых активов, его долгое время удерживал в плюсе индекс RGBI, который вырос на 0,23%, до 142,83 пункта. Его рост указывает на то, что второй пакет санкций не затронул российский долговой рынок. На американской сессии рубль растерял всю дневную прибыль против доллара, подешевев до 65,53 руб.

К единой валюте он ушел в минус через три часа после открытия торговой сессии на фоне общего укрепления евро на глобальном рынке форекс.

В понедельник внимание участников рынка было приковано к торговой войне между США и КНР. В пятницу президент Дональд Трамп объявил о намерении ввести десятипроцентные пошлины на ввоз китайских товаров в Штаты объемом в $300 млрд. В понедельник курс доллар/юань вырос на 1,77%, до 7,09.

Снижение курса юаня объяснялось рыночной ситуацией (верится с трудом). В Министерстве финансов США заявили, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютным курсом.

Все это вылилось в падение фондовых индексов, укрепление золота, йены и биткоина. На вечерней сессии динамика цен на нефть тоже была на стороне долларовых покупателей. В итоге курс доллара вырос до 65,60 руб.

Во вторник, 6 августа, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,37%, до $60,25 за баррель. Цена отбилась от $59,08, который можно считать важным уровнем поддержки для четырёхчасового таймфрейма. Если покупатели смогут поднять курс выше $61, то коррекция усилится до $62,85 за баррель.

Золото и йена корректируются. Пара доллар/юань обновила максимум на 7,13 и сейчас торгуется по 7,07. Трейдеры успокоились, поэтому до американской сессии стоит ожидать коррекции или по крайней мере спокойного бокового движения.

Так как власти Китая попросили госкомпании приостановить импорт сельхозпродукции из США, то вряд ли стоит ожидать возобновления аппетита к риску в ближайшее время. Пара доллар/рубль торгуется около сопротивления 65,75 руб. Неспособность его пройти вернет курс доллара к уровню 64,20 руб.

Чтобы сейчас не показывал технический анализ, все внимание трейдеров и инвесторов направлено на защитные активы и новости из США и Китая по торговому соглашению.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»