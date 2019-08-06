ИАЦ «Альпари»: Падение китайского юаня затронуло нефть и рубль

В понедельник, 5 августа, распродажи на российских финансовых рынках продолжились, рубль на общем негативном фоне вновь подешевел. К закрытию торгов понедельника курс американского доллара расчётами «на завтра» поднялся на 28 коп. (+0,43%), до 65,55 руб., а евро, продолжив парить в облаках, компенсировал прошлые обиды от рубля и подорожал на 91 коп. (+1,26%), до 73,39 руб.

Торговая война США и Китая вышла на новый уровень эскалации. Президент Трамп ещё на прошлой неделе пообещал с 1 сентября ввести 10% пошлины на китайский импорт, однако в понедельник уже в своих мечтах, приобретших реальные очертания в Twitter, заявил, что анонсированные пошлины на китайские товары могут возрасти до 25% и даже оказаться выше.

Китай пригрозил США жесткими ответными мерами, и после этого заявления юань рухнул ниже отметки в 7 юаней за доллар, что является рекордным минимумом за последние 11 лет. А разбушевавшийся Трамп в свою очередь назвал Китай страной, манипулирующей собственной валютой. Эскалация торгового конфликта двух великих держав привела к обвалу мировых рынков и валют развивающихся стран, и рубль эта паника, как видим, не обошла стороной.

На курс рубля в понедельник негативно повлияло падение цен на нефть, вызванное всё той же эскалацией торгового конфликта. Нефть сорта Brent в понедельник обвалилась на 2,3%, до $59,7 за баррель, достигнув, таким образом уровня января текущего года. Однако сегодня с утра цены на нефть опомнились и показывают рост, в том числе, баррель Brent прибавляет в цене 0,85%.

Сегодня не исключено, что при открытии рубль может показать разнонаправленную динамику на фоне противоречивых факторов в виде роста цен на нефть, с одной стороны, и падения азиатских финансовых рынков, с другой. Мы снова обновили прогнозы в сторону повышения: по курсу доллара к рублю до 65-66 руб., по курсу евро к рублю до 72,5-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»