ПСБ: Маркером для группы валют EM может стать динамика юаня

Сохраняющийся негатив на глобальных рынках оказывал умеренное давление на позиции валют развивающихся стран в ходе вчерашних торгов, при этом в целом рубль смотрелся лучше конкурентов из группы валют EM. По итогам дня рубль потерял около 0,4%, в то время как потери бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда составляли 0,9-2,3%.

Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) за вчерашний день продемонстрировал резкое снижение, вернувшись к минимумам мая (район 1610 пунктов). С точки зрения дальнейшей динамики валют EM своеобразным маркером может стать дальнейшая динамика китайской валюты. В понедельник пара доллар/юань впервые с 2008 г. поднялась выше отметки в 7 юан/долл., но сегодня тенденция к ослаблению юаня пока не продолжается, что может способствовать временной передышке для валют развивающихся стран. Для группы валют EM общий риск-аппетит на рынках, разумеется, имеет определяющее значение.

Тема новых санкций к РФ отошла на второй план. Повторим наш тезис, что санкции на первичный суверенный долг в иностранной валюте не должны оказывать масштабного эффекта на рынок. При этом напомним, что в американском Конгрессе по-прежнему лежит ряд законопроектов, предусматривающих существенно более серьезные ограничения. До сентября американские законодатели находятся на парламентских каникулах, однако на данный момент полностью риски дальнейшего ужесточения санкций не нивелировались, и с наступлением осени теоретически работа по отдельным актам может возобновиться.

Из внутренних историй отметим вчерашнюю публикацию Минфином РФ информационного сообщения, в котором был обозначен объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила – в период с 7 августа по 5 сентября ЦБ РФ по поручению Минфина осуществит покупку иностранной валюты на сумму в 246,2 млрд руб., что с учетом отложенных покупок ЦБ в ежедневном выражении будет составлять 14 млрд руб. Вновь отметим, что летние месяцы традиционно отмечены сезонно слабым счетом текущих операций и в ближайший месяц приток валюты в страну по текущему счету, вероятно, будет меньше в сравнении с объемами покупки валюты в рамках бюджетного правила.

В базовом сценарии в краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на консолидацию вблизи отметки в 65,50 руб/долл. Ключевой фактор для всей группы валют EM – общий аппетит к риску на рынках.



Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"