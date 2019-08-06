ПСБ: Новый виток торгового конфликта между США и Китаем оказывает давление на рисковые активы

Новый виток торгового конфликта между США и Китаем оказывает давление на рисковые активы в начале недели и резко снижает шансы на заключение сделки между странами до конца текущего года.

В понедельник центральный Банк Китая позволил китайскому юаню опуститься ниже психологически важной отметки в 7 долл./юань, что молниеносно было воспринято правительством США, как повод для объявления Поднебесной валютным манипулятором. В добавок к этому в СМИ появились спекуляции на тему ответных мер КНР на введение новых тарифов среди которых весьма вероятна отмена закупок американской сельскохозяйственной продукции.

На действия американских и китайских властей участники фондовых рынков отреагировали масштабными продажами. Ключевые индексы США потеряли в пределах 2,9-3,5%. Повышенный спрос наблюдался на защитные активы. Цены на золото обновили многолетние максимумы, в ходе торгов поднимаясь к отметке 1475 долл./унц, а десятилетние treasuries опустились к минимумам с октября 2016г. В тоже время, на наш взгляд, говорить о начале полномасштабной коррекции, сопоставимой с 4 кв. прошлого года, пока преждевременно, не исключено, что словесные интервенции способны несколько улучшить настроения на рынках к концу текущей недели. При этом, по нашему мнению, опасения вызывает действия КНР, которые вместо выжидательной позиции теперь в торговом конфликте готовы действовать проактивно, что добавит волатильности.

В начале же торгов вторника настроения на рынках остаются умеренно негативными. Фондовые площадки Азии торгуются в красной зоне, а фьючерс на S&P 500 показывают небольшой плюс. Поддержку рынкам может оказать тот факт, что ФРС США в ответ на обострение торговых войн все же продолжит снижать ключевую ставку. Так, фьючерсы на ставку демонстрируют вероятность ее снижения на заседании в сентябре уже в 100% (на прошедшей неделе – 62%).

Российский же рынок акций вчера снижался вместе с мировыми площадками, но индекс МосБиржи смог удержать важную отметку в 2650 пунктов, от которой сегодня может начаться небольшое коррекционное восстановление. При этом в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения к уровню 2600 пунктов, что будет связано в первую очередь с внешним негативом, т.к. риски санкций временно отошли на второй план и уже отыграны рынком, а внутренние факторы не так очевидны.

Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса МосБиржи в нижней части диапазона 2640-2700 пунктов. Из корпоративных событий отметим сильную отчетность Полюса, что позволит подрасти котировкам акций компании.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк