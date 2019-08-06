Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 3 048,3301 руб/1 г золота и 34,4800/1 г серебра
6 августа 2019
ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 048,3301 руб.
- 1 грамм серебра - 34,4800 руб.
- 1 грамм платины - 1 782,0000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 953,2700 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
63,7900 р. (2,14%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8200 р. (2,44%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,8400 р. (1,47%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0100 р. (0,00%).
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