Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 3 048,3301 руб/1 г золота и 34,4800/1 г серебра ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 048,3301 руб.

1 грамм серебра - 34,4800 руб.

1 грамм платины - 1 782,0000 руб.

1 грамм палладия - 2 953,2700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,7900 р. (2,14%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8200 р. (2,44%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8400 р. (1,47%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,00%) .

dims

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