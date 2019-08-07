ИАЦ «Альпари»: Рубль уже отыграл санкции и частично восстанавливает позиции

По оценкам ИАЦ «Альпари», во вторник большинство азиатских индексов закрылось в минус, продолжая распродажу предыдущих трех торговых дней. Но уже в европейскую сессию настроение глобальных инвесторов стало постепенно меняться, появился спрос на рисковые активы, включая акции и валюты стран с формирующимися рынками. Американские рынки открылись в плюс: Dow 30 прибавлял на открытии 0,6%, фьючерс на индекс S&P500 рос на 1,4%. Нефть Brent торговалась вблизи $60,1 за бочку, прибавляя к предыдущему закрытию 0,3%.

Благодаря общему позитивному настрою росли и российские акции. Индекс МосБиржи рос до 2684 п. (+1,3%), Индекс РТС вырос до 1300 п. (+1,4%). Драйверами роста стали акции «Татнефти» (+4,1%) и «Полиметалла» (+2,6%). Завтра рынок может продолжить свой рост. Индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2655-2705 п., индекс РТС 1285-1315 п.

Вслед за акциями укреплялся и рубль. Доллар торговался к вечеру около 65,05 руб., снизившись на 48 коп. Евро подешевел до 72,71 руб., на 65 коп. Новый раунд американских санкций рубль уже отыграл и частично восстанавливает утраченные позиции. Укрепление рубля может продолжиться и завтра. Диапазон для доллара 64,4-65,7 руб., для европейской валюты 71,9-73,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»