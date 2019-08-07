ИАЦ «Альпари»: Российские фондовые индексы переместились в «зелёную» зону

6 августа российские финансовые рынки постепенно восстанавливаются после обвала. Доллар и евро с утра начали снижаться. В данный момент рубль дорожает по отношению к доллару на 0,56%, а к евро — на 0,6%. ЦБ РФ объявил официальные обменные курсы доллара и евро на среду, снизив курс доллара до 65,203 руб., и повысив курс евро до 73,073 руб.

Российские фондовые индексы сегодня переместились в «зелёную» зону. Индекс РТС сегодня повышается на 0,94%, а индекс Московской биржи — даже на 1,02%. Как и ожидалось, вчерашняя санкционная паника постепенно нивелируется. Абсолютный рекордсмен роста на данный момент – акции «Уралкалия», дорожающие почти на 17% на корпоративных событиях. Хороший рост также показывают обыкновенные акции «Татнефти» после публикации финансовых результатов компании, бумаги растут почти на 3,4%.

Международный валютный фонд подсчитал, что антироссийские санкции ежегодно замедляют рост российского ВВП на 0,2 процентного пункта, в то время как каждый год падения цен на нефть – на 0,6 процентного пункта. Таким образом, в МВФ считают, что влияние санкций на российскую экономику не слишком критично.

В ближайшие дни прогнозируем по рублевым парам 64,5-66 руб. за доллар и 71-73 руб. за евро. По индексу РТС по-прежнему прогнозируем коридор в 1250-1310 пунктов, индексу МосБиржи – в 2600-2700 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»