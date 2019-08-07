ПСБ: Хороший отскок, но не разворот

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок смог отскочить от локальных минимумов и отыграть потери предыдущего дня, несмотря на противоречивый внешний фон. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли 0,3% и 0,5%, после потерь почти в 3%, понесенных днем ранее. Ситуацию на рынке энергоносителей также нельзя назвать позитивной – ближайший фьючерс на нефть марки Brent установил минимумы более чем за месяц и тестирует отметку 60 долларов за баррель. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 1,3%, поднявшись в район 2683 пунктов. Отметим, что восстановление рынка выглядит логичным, несмотря на ситуацию на внешних площадках. Так, наш рынок начал падать раньше западных площадок и к текущему моменту накопилась некоторая перепроданность. Плюс к этому индекс МосБиржи подошел к среднесрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов декабря 2018 года, что способствовало активизации «быков», а также желанию части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. В результате индексу МосБиржи удалось отыграть потери понедельника и часть потерь пятницы. Также среднесрочный тренд подтвержден, как поддержка. Однако пока восстановление не отменяет негативный сценарий, целью которого выступает диапазон 2550 – 2590. Для его отмены «быкам» необходимо поднять индекс выше 2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль также восстанавливался, после падения днем ранее. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,4%, торгуясь в районе 65,3 и 73 рублей соответственно. Отметим, что к вечеру основным мировым валютам удалось отыграть половину потерь – в первой половине торгов они теряли до 0,9%, а американская валюта тестировала поддержку на уровне 65 рублей. При этом отметка 65,5 рубля, достигнутая днем ранее, была для доллара целью роста после преодоления сопротивления на уровне 64 рубля. В результате, в случае не ухудшения внешнего фона, американская валюта может перейти в консолидацию между уровнями 65 – 65,5 рубля. При этом определяющим фактором для российской валюты, как и для остальных валют EM, продолжит оставаться аппетит к риску.