ИК «Фридом Финанс»: Распродажи продолжаются

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 5 августа S&P500 продолжил коррекцию, пробив психологически значимый уровень 2860 пунктов и выйдя из аптренда от декабря 2018 года. Поводом для этого стало ослабление юаня к доллару США на 2% — до минимума более чем за десятилетие. Снижение курса китайской валюты стало ответом Пекина на эскалацию Вашингтоном торгового конфликта. Президент Трамп охарактеризовал данную меру как «манипулирование валютой», и к его мнению официально присоединилось Министерство финансов США. По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, его ведомство «будет сотрудничать с МВФ, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая».

Вчерашняя распродажа затронула все сектора рынка, включая защитный коммунальный. Чуть медленнее остальных двигались вниз дивидендные бумаги Verizon, AT&T, Johnson&Johnson, а также золотодобытчики, в частности Newmont Mining. На публикации отчетности прибавили в цене акции Tyson Foods.

Китай решил ограничить девальвацию юаня, поэтому на премаркете фьючерс на S&P500 показывает технический отскок, хотя все еще находится ниже ключевого уровня 2860 пунктов. Народный Банк Китая пошел на смягчение регулирования курса нацвалюты и озвучил планы продавать облигации, номинированные в юанях, на бирже Гонконга. Также регулятор отверг обвинения в манипуляции валютой, назвав причины ее девальвации рыночными.

Межрыночные индикаторы фиксируют массированное бегство в качество. «Индекс страха» VIX достиг максимумов с января, а десятилетние казначейские облигации США в моменте показывали доходность 1,74%. Фьючерс на VIX скорректировался до 21 с максимума на отметке 24,8 пункта, достигнутого вчера. Тем не менее сформировался четкий восходящий канал, в рамках которого волатильность растет уже неделю. VIX ретестирует пиковые значения мая. Пока индикаторы продолжают указывать на возможность продолжения коррекции на этой неделе. Золото, как защитный актив, проверяет на прочность сопротивление на отметке $1475, не формируя серьезных дивергенций.

Индексу широкого рынка важно на открытии основной сессии пробить уровень 2860 пунктов и закрепиться выше. С учетом отсутствия локальных дивергенций и сильного прорыва на вчерашних торгах наш базовый сценарий предполагает очередную волну снижения в район 38,2% по Фибоначчи, к отметке 2751 пункт.