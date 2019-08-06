ИАЦ «Альпари»: «Полюс» как защитный актив

Акции золотодобывающей компании «Полюс» на фоне обвала рынка 5 августа показали мощный рост на 5,14%, до 6 884,5 руб. Рынок рос в ожидании объявлений финансовых результатов компании за второй квартал и первое полугодие 2019 года по МСФО и дивидендов за первый квартал.

Во вторник, 6 августа, компания опубликовала финансовые результаты по МСФО, которые превзошли ожидания рынка. Выручка компании за второй квартал выросла на 19% в квартальном исчислении, до $897 млн, а за первое полугодие поднялась на 26% к аналогичному периоду 2018 года, до $1,65 млрд. EBITDA во втором квартале показала рост на 24% в квартальном исчислении до $604 млн, в первом полугодии выросла на 29%, до $1,09 млрд. Чистая прибыль за второй квартал по сравнению с первым кварталом 2019 года возросла на 50%, до $365 млн, а в первом полугодии 2019 года в годовом исчислении понизилась на 11%, до $608 млн.

Кроме того, сегодня компания объявила о том, что совет директоров «Полюса» принял решение рекомендовать промежуточные дивиденды по акциям компании за первое полугодие 2019 года на уровне $2,46 на акцию или $1,23 на депозитарную расписку (точный размер дивидендов в рублях, которые будут выплачиваться по акциям только в российской национальной валюте, компания объявит 22 августа). Закрытие реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов планируется на октябрь 2019 года.

Золото дорожает с первой декады июля. А в начале августа, на фоне эскалации американо-китайского торгового конфликта, золото обновило максимум с начала года, подорожав до 1463,15 за тройскую унцию. И, похоже, что в условиях этого драматического конфликта золото рассматривается международными инвесторами как защитный актив. В России, соответственно, защитным активом нередко выступают бумаги золотодобывающих компаний, в том числе «Полюса».

Из рисков инвестиций в компанию можно отметить достаточно высокий уровень показателя чистого долга к EBITDA, который в первом полугодии 2019 года увеличился до шести по сравнению с 3,5 в первом полугодии 2018 года.

Наша целевая цена по акциям «Полюса» составляет 7200 руб. за акцию в годовом горизонте. Мы рекомендуем «держать» эти бумаги.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»