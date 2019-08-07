ИАЦ «Альпари»: Нефть обеспечит нейтральное начало торгов рублем

Во вторник нефтяные котировки вновь оказались под давлением. Торговля началась гэпом вниз, вблизи отметки $59,1 за баррель марки Brent. Утром цены восстановились до $60,3, после чего вновь последовало падение, и к концу дня цена опустилась к $58,7 – минимальному значению с 8 января. Причиной стал ежемесячный доклад Минэнерго США. По оценке Управления энергетической информации, в 2019 году мировой спрос на нефть увеличится лишь 1 млн баррелей в сутки. Это на 170 тыс. баррелей меньше, чем ведомство ожидало в июле, и на 540 тыс. баррелей ниже прогноза, данного в январе. Вышедший поздно вечером отчет Американского нефтяного института показал снижение запасов нефти за неделю на 3,4 млн баррелей, но рынок эти данные проигнорировал. Утром среды нефть торговалась вблизи значений вчерашнего закрытия, в диапазоне $58,5-59,0. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,2-59,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, расширился до $50,4-65,3.

Западные рынки накануне не продемонстрировали общего настроя, европейские закрылись в минус, а американские – в плюс. На таком неоднозначном фоне российским акциям удалось подрасти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,29%, долларовый индекс РТС вырос меньше, на 0,95%. Среди лидеров роста – «Татнефть» (+3,29%) и «Полиметалл» (+2,55%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 1,21%. Утром среды азиатские биржи разбрелись в разные стороны. Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 868 п., на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Ни азиатские рынки, ни нефть, которая торгуется на уровнях вчерашнего закрытия, не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2655-2710 пунктов, по индексу РТС — 1280-1305 пунктов. Сегодня «Сбербанк» опубликует отчетность по РСБУ за семь месяцев.

Вслед за акциями во вторник прервал свое падение и перешел к восстановлению рубль. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 65,2725 руб. (-25,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 73,1100 руб. (-25 коп.). Нефть, которая торгуется на уровнях вчерашнего вечера, обеспечит нейтральное начало сегодняшних торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,6-659 руб., для европейской валюты — 72,4-73,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»