ПСБ: Локальное улучшение настроений не нивелирует риски

Настроения на глобальных рынках несколько улучшились, но риски возобновления коррекции сохраняются. В ходе вчерашнего дня и американские, и китайские власти сделали ряд комментариев, которые способствовали частичному нивелированию негатива. Во-первых, отметим комментарии Белого дома о желании продолжить переговоры с Китаем и желанием «заключить хорошую сделку», а также заявления о том, что ситуация с новыми тарифами может измениться. Советник Д.Трампа Л.Кудлоу добавил, что администрация Президента все еще планирует новый раунд переговоров с китайскими коллегами в сентябре. В свою очередь Народный банк Китая во вторник попытался заверить инвесторов в том, что национальная валюта «не будет значительно ослабевать». Сегодня в Азии китайский юань локально слабеет по отношению к доллару, но не обновил минимумы этой недели – пара доллар/юань вновь подбирается к отметке в 7,05 юан/долл.

Из других тем на рынке отметим выступление главы ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда. Представитель регулятора отметил, что «ФРС уже много сделала для поддержания роста экономики, и процентные ставки сейчас находятся в нужном диапазоне», регулятор «не может менять денежно-кредитную политику в ответ на каждую новую угрозу», и, что «прежде чем принимать решение о новом снижении ставки, необходимо оценить развитие ситуации в экономике США». На данный момент фьючерсы на ставку отражают 100%-ную вероятность ее снижения на сентябрьском заседании, из них 32% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов. Ухудшение экономической статистики в Штатах пока проходит достаточно плавно, и явных оснований для снижения ставки на величину более чем 25 пунктов мы пока не видим (вчерашние комментарии Дж.Булларда скорее подтверждают эту идею).

Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал коррекционное восстановление на 1,3% по индексу Мосбиржи. На сегодняшнее утро аппетит к риску на глобальных рынках мы оцениваем как смешанный, а снижение нефтяных котировок может затруднить продолжение фазы восстановления. Диапазон 2650-2700 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохраняет актуальность, и сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса ближе к середине диапазона.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"