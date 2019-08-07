ИК «Фридом Финанс»: Бумаги ГМК, Полюс и Polymetal будут торговаться лучше рынка

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Большинство бумаг закрылось в зеленой зоне, рынки отыгрывали смягчение риторики Белого Дома в отношении Китая. Лидерами роста стали акции Уралкалия (+17,07%), поводом стала новость о выкупе оставшихся акций. Лидерами снижения стали акции Мечела (-1,78%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 65-65,50 на фоне слабого восстановления цены на нефть.

Полюс отчитался за 1П2019 по МСФО. Выручка золотодобывающей компании выросла почти на 20% за квартал, до $897 млн, показатель EBITDA достиг $604 млн против $488 млн, прибыль выросла на 50%, до $365 млн. Показатель долговой нагрузки увеличился до 1,7х EBITDA. Подтверждаем цель 7200 руб. на горизонте 6 мес. Акции будут защитными инвестициями на фоне роста цены на золото, а также роста его добычи.

Минфин будет размещать 5-летние облигации. Ситуация на денежном рынке вчера бала неоднозначной. В первой половине дня ставки росли, однако к вечеру ситуация вернулась в нормальное русло. По нашему мнению, игроки не начали массово открывать короткие позиции в рублевых облигациях, но такой риск присутствует если пара USD/RUB поднимется выше отметки 66. Низкий спрос на облигации также может стать сигналом охлаждения рынка ОФЗ и к переключению на валютные активы.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Шансы на снижение, на мой взгляд, выше, чем на продолжение отскока, но на динамику будет влиять внешний фон. Лучше рынка будут торговаться защитные бумаги ГМК, Полюс, Polymetal. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2630-2690 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,00-66,00.