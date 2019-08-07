ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2660 - 2700 пунктов

Российские голубые фишки в среду торгуются без четкой динамики. Индекс Мосбиржи символически снижается, а долларовый индекс РТС немного подрастает. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2660-2700 пунктов.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года увеличилась на 10,8% - до 519,7 млрд руб. Баррель Brent снижается на 0,36% и стоит $58,73. Нефть сейчас торгуется ниже знаковый отметки $60, часть инвесторов может охладеть к акциям нефтегазового сектора, исключение, конечно, привилегированные акции «Сургутнефтегаза», это защитная бумага.

Рубль укрепляется. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,0-65,3 руб., а по евро/рубль - в диапазоне 72,8-73,1 руб. Евро/доллар торгуется на отметке 1,12.

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации. Негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.

Меньшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.). В совокупности все эти факторы — санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики. Мы согласны с точкой зрения МВФ. Российская экономика, имеющая относительно большой внутренний рынок и тесные хозяйственные связи со странами СНГ, оказалась намного прочнее, чем казалась многим на Западе. Однако, для рядовых россиян ситуация хуже, чем дают цифры ВВП. Вопрос принципиальный, как поделен пирог. По официальным данным в период кризиса реальные частные доходы упали на 11%. Власти предпочли с помощью девальвации обесценить издержки компаний, в том числе зарплаты, сохранив маржу, то есть, доходы бюджета и дивиденды акционеров. Россия – буржуазная страна, не больше и не меньше.

Двадцать лет Путина у власти – основная тема СМИ. В силу внешних причин, крах Lehman Brothers и начавшегося в 2014 году конфликта с Западом, с экономической точки зрения наиболее успешными для Путина оказались два первых срока. Владимир Путин, несмотря на требование общественного мнения, не стал пересматривать итоги приватизации, в том числе залоговые аукционы. Однако отсек олигархов от политики, и заставил платить налоги, эпоха внутренних офшоров осталась в прошлом. Многие олигархи приняли новые правила игры. Кто не согласился, был вынужден, как Владимир Гусинский и Борис Березовский, покинуть Россию, а фигуранты дела «Юкоса» оказались в тюрьме.

Нулевые годы — это время масштабного притока в Россию иностранных инвестиций. BP создала совместную компанию с «ТНК», ConocoPhillips инвестировала в 20% акционерного капитала «Лукойла». На деньги иностранных инвесторов в значительной степени была создана сотовая связь. Каждая вторая торгуемая российская акция принадлежала иностранным фондам. За первые два срока Владимира Путина в реальном выражении ВВП вырос почти в два раза, в долларовом в десять раз, более чем в 10 раз в долларовом выражении выросли фондовые индексы и другие ключевые индикаторы. Россия накопила значительные финансовые резервы, решила проблему внешнего долга, что позволило без проблем пересидеть дешевую нефть во время кризиса 2008-2009 годов.

Наилучший экономический результат путинской России — это 2013 год, тогда Россия стала первой экономикой Европы и пятой экономикой мира. Вероятно, в обозримом будущем о достижениях 2013 года нам придется только мечтать.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»