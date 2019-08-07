Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 3 064,5100 руб/1 г золота и 34,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 064,5100 руб.

1 грамм серебра - 34,3500 руб.

1 грамм платины - 1 792,3600 руб.

1 грамм палладия - 3 004,0300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,1799 р. (0,53%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,38%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,3600 р. (0,58%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,7600 р. (1,72%) .

dims

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