Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 3 064,5100 руб/1 г золота и 34,3500/1 г серебра
7 августа 2019
ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 064,5100 руб.
- 1 грамм серебра - 34,3500 руб.
- 1 грамм платины - 1 792,3600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 004,0300 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,1799 р. (0,53%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1300 р. (0,38%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,3600 р. (0,58%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
50,7600 р. (1,72%).
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