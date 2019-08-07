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ИК «Фридом Финанс»: Рынок балансирует

7 августа 2019

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 6 августа индекс S&P500 скорректировался вверх, преодолев отметку 2860 пунктов. Драйвером роста стала стабилизация юаня, которую на рынке восприняли как признак сглаживания торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. В свою очередь, определенное давление на котировки оказало снижение Citigroup прогнозов по прибыли компаний из состава S&P500 на акцию по итогам года на $3,8, до $166,20. Позитивно участники торгов встретили заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда об ожиданиях еще одного понижения ставки в 2019 году.
  
Также поддержку рынку оказало заверение экономического советника президента Трампа Ларри Кудлоу в интервью CNBC в том, что США намерены заключить с КНР соглашение о взаимной торговле и планируют продолжение переговоров по этому вопросу в сентябре. Впрочем, чиновник уточнил, что для успешного исхода диалога Китай должен пойти на уступки.

Большинство секторов продемонстрировало позитивную динамику. В лидерах роста были «голубые фишки». Акции производителей видеоигр оказались под сильным давлением из-за появления новостей о планах президента ограничить распространение некоторых компьютерных игр после трагических событий с массовой стрельбой, которые потрясли страну в выходные.

Фьючерс на S&P500 на премаркете откатился от отметки 2887 и вновь тестирует уровень 2860. Это происходит на фоне снижения ставок в Новой Зеландии, Индии и Таиланде, отражающего беспокойство по поводу дальнейшего роста мировой экономики. Сегодня состоится выступление главы чикагского ФРБ и голосующего представителя Комитета по открытым рынкам Чарльза Эванса.
«Индекс страха» VIX накануне отскочил от отметки 19,5 пункта, доходность десятилетних казначейских обязательств США опустилась до 1,64%, золото пробило уровень сопротивления $1475. Все это свидетельствует о сохраняющейся у участников торгов нервозности.

Несмотря на вчерашний отскок мы прогнозируем продолжение коррекции. Эти ожидания подтверждает динамика фьючерсов, волатильности и защитных активов. По нашим ожиданиям, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится в район 38,2% по Фибоначчи, до 2751 пункта. После этого не исключено формирования дивергенции и более длительного отскока. Этот прогноз может быть пересмотрен в случае ухода индекса широкого рынка выше 2890 пунктов.


/ СИА /
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