ИАЦ «Альпари»: Инфляция падает – рынки растут

Сегодня, 7 августа, продолжается укрепление рубля и рост фондового рынка. Рубль в начале торгов открылся небольшим ростом по отношению к доллару и евро. Далее в ходе торгов темпы его укрепления усилились, биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей, а евро уже второй день торгуется ниже 73 руб. В настоящий момент рубль укрепляется по отношению к доллару на 0,4%, а к евро — на 0,5%. Российский Центробанк установил обменные курсы доллара и евро на четверг, понизив курсы доллара и евро, соответственно, до 65,093 руб. за доллар и до 72,891 руб. за евро.

Российский фондовый рынок утром открылся в небольшом минусе, но в течение первого часа торгов быстро перешел к росту. На данный момент индекс РТС растет на 0,77%, а индекс Московской биржи немного отстает в росте и повышается на 0,35%. Отметим, что индекс РТС впервые за последние несколько дней вновь поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов. В лидерах роста бумаги группы Polymetal, прибавляющие на данный момент 1,9%; акции «Газпрома», дорожающие на 1,82%, а также акции АФК «Система», поднявшиеся на 1,65%. В аутсайдерах акции «ФосАгро» (-0,9%) и «МРСК Центра и Приволжья» (-0,88%).

Вчера вечером Росстат выпустил статистику по инфляции потребительских цен за июль, которая в годовом исчислении замедлилась с 4,7% в июне до 4,6%, и эти данные создали позитивный фон валютному и фондовому рынку. Сегодня Министерство экономического развития обнародовало позитивный прогноз по августовской инфляции. В министерстве ожидают, что в августе годовая инфляция может замедлиться до 4,4-4,5%.

Ожидаем в течение ближайших дней 64,5-65,5 руб. за доллар и 71,8-73 руб. за евро. По индексу РТС повышаем прогноз до 1300-1340 пунктов, по индексу МосБиржи - до 2660-2730 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»