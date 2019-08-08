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ИАЦ «Альпари»: Рынок в миноре и под давлением

8 августа 2019

В среду, во второй половине дня на рынке нефти случилась очередная распродажа. В начале американской сессии цена сорта Brent опускалась ниже $57 за баррель, вернувшись к уровням начала января 2019 года, хотя позже вернулась выше этой отметки. По слухам, которые ходят среди нефтетрейдеров, причиной падения стала мексиканская программа хеджирования нефтяных цен. Американский индекс Dow 30 терял на открытии около 1,4%, фьючерс на индекс S&P 500 снижался на 0,95%.

На таком фоне снижались и российские индексы, хотя и скромнее своих американских «коллег». Индекс МосБиржи снизился до 2679 п. (-0,2%), Индекс РТС снизился до 1289 п. (-0,45%). Драйверами снижения стали акции «Магнита» (-1,7%) и ВТБ (-1,5%). Завтра рынок может остаться под давлением. Индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2655-2705 п., Индекс РТС 1275-1300 п.

Давление от снижения нефти испытал и рубль. Доллар торговался к вечеру около 65,57 руб., поднявшись на 31 коп. Евро подорожал до 73,62 руб., на 50 коп. В ходе торгов обе валюты обновили максимумы с начала апреля, хотя затем рубль отыграл часть потерь. Если не затормозится снижение нефти, то и рубль продолжит падать. Завтра диапазон для доллара составляет 64,9-66,2 руб., для европейской валюты  - в пределах 72,8-74,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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