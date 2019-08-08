ПСБ: Удержали позиции

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на негативном внешнем фоне. Основным поводом к продажам стала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 3%, уйдя ниже 57 долларов и установив минимумы с января 2018 года. Кроме общего бегства инвесторов от риска, дополнительным фактором для цен на углеводороды стали данные Минэнерго США, показавшие рост запасов нефти, бензина и дистиллятов на 2,4, 4,4 и 1,5 млн баррелей соответственно. При этом ситуация на западных фондовых площадках противоречива. И если в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, то в Штатах после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1% и 0,6%. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,1%, удержав позиции в районе 2680. Аутсайдерами торгов выступили акции Магнита и ВТБ, упавшие на 1,8% и 1,2% соответственно. Лучше рынка торговались Полюс и Норильский никель, прибавившие более 1,5%. Отметим, что индекс МосБиржи продолжает удерживать позиции выше среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря прошлого года. Данный тренд и уровень 2640 пунктов выступают двойной поддержкой, которая может удержать рынок от углубления коррекции. В случае же их пробоя целью снижения станет диапазон 2550 – 2590 пунктов. Сигналом же к развороту и возобновлению роста может выступать преодоление максимума конца июля – уровня 2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль вновь перешел к ослаблению по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, вернувшись к 65 рублям, евро вырос на 0,5%, торгуясь в районе 73,5 рубля. В очередной раз американская валюта тестирует сопротивление на уровне 65 рубля. Пока доллару не удается закрепиться выше этой отметки. При этом, в ближайшее время начнется подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что может поддержать рубль и сдержать активность долларовых «быков». В рамках основного сценария в ближайшее время мы ожидаем консолидации пары USD/RUB у текущих значений. Основным же фактором для рубля продолжает оставаться аппетит к риску и отношение инвесторов к валютам EM.