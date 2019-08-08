ИАЦ «Альпари»: Нефть потихоньку восстанавливается, рубль настроен по-боевому

В среду нефть испытала очередное мощное снижение цены. Торги стартовали с $58,6 за баррель марки Brent, и проходили в первой половине дня достаточно спокойно, но во второй его половине начались активные продажи. Стандартное объяснение происходящего – обеспокоенность по поводу торговой войны США и Китая, которая приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на энергоресурсы. Однако к этому добавились слухи о реализации государственной программы Мексики по хеджированию нефтяных цен, в ходе которой продают нефтяные деривативы, то есть играют на понижение цены. В начале американской торговой сессии масла в огонь подлила статистика Управления энергетической информации США. По данным организации, запасы нефти выросли за неделю на 2,4 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их снижения на 2,8 млн баррелей. В результате цена опустилась до $55,7 – минимального значения с 4 января. Однако ближе к концу дня на рынке наметилось частичное восстановление, и к концу дня цена поднялась к $57,2. Восстановление продолжилось и в четверг утром, цене удалось подобраться к $57,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,0-58,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $50,4-65,3.

Накануне европейские рынки закрылись преимущественно ростом, а американский рынок испытал небольшое снижение. Из-за упавшей нефти в минусе оказался и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,31%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,74%. Среди лидеров снижения – «ПИК» (-2,22%) и «ВТБ» (-1,8%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,09%. Утром четверга рынки стран АТР дружно росли на 0,4-0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 895 п., на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее восстановление нефтяных котировок и рост азиатских рынков сформировали позитивный внешний фон перед началом работы рынка российских акций, от которого можно ждать умеренного роста на открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2650-2700 пунктов, по индексу РТС — 1270-1300 пунктов. Сегодня финансовые результаты по МСФО за первое полугодие опубликуют «Газпромнефть» и «ВТБ».

Рубль в течение вчерашнего дня испытал серьезное давление из-за падающей нефти и обновил в ходе торгов по отношению к доллару и евро минимумы с начала апреля, однако к их концу частично восстановился. По итогам дня на Мосбирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,3325 руб. (+6 коп.), а европейская валюта выросла до 73,1800 руб. (+7 коп.). Утреннее восстановление нефтяных котировок после вчерашнего падения может способствовать и восстановлению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,7-66,0 руб., для европейской валюты — 72,4-73,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»