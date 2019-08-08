ИАЦ «Альпари»: Рубль держится около 65,30 руб. за счет долгового рынка

В среду, 7 августа, торги по рублевым парам завершились небольшим ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,09%, до 65,33 руб., евро/рубль – на 0,10%, до 73,18 руб., фунт/рубль – на 0,13%, до 79,50 руб.

Торги по рублю на Мосбирже открылись ростом. В плюсе российская валюта торговалась примерно шесть часов. Хорошую поддержку ей оказали успешный аукцион Минфина и рост индекса RGBI. В среду Минфин на аукционе разместил ОФЗ на сумму 20 млрд руб. Спрос на облигации составил 59,1 млрд руб. По итогам дня индекс RGBI вырос на 0,06%, до 143,23.

Спрос на ОФЗ сохраняется хороший, но на вечерней сессии давление на нацвалюту оказала нефть своим падением на 5%. Нефтяные котировки снизились после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Согласно данным агентства EIA, запасы нефти за последнюю неделю выросли 2,39 млн баррелей (прогноз был на сокращение на 3,0-3,8 млн баррелей), запасы бензина – на 4,4 млн баррелей (прогноз был -1,25 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 1,5 млн баррелей (прогноз был +450 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей.

Пара доллар/рубль повышалась до 65,70 руб., евро/рубль – до 73,80 руб. На вечерней сессии рубль частично отыграл потери на фоне коррекционного движения Brent, что позволило ему закрыться против иностранных валют в небольшом плюсе.

В четверг, 8 августа, баррель Brent подорожал на 0,80%. Цена корректируется после вчерашнего падения. Ситуация сейчас выглядит следующим образом. Опасения инвесторов относительно сложной ситуации в торговых отношениях между США и Китаем продолжают оказывать давление на все рынки. Чтобы покупателям переломить ситуацию в свою пользу, им нужно закрыть день выше $59,25. И желательно это сделать сегодня, иначе продавцы погонять цену ниже к $53,15.

В паре доллар/рубль уровень 65,65 для покупателей пока не по зубам. Вчера наблюдалось бегство из рисковых активов, а рубль при дорожающем золоте ослабился лишь на 0,09%. Ожидаю, что торги по паре доллар/рубль откроются снижением в район 65,25 на фоне роста цен на нефть. Потом нужно следить за поведением цены около 65,00. Если эта отметка не устоит, то в этом случае буду ожидать ослабление доллара до 64,45 руб. Укрепление доллара до 66 руб. можно ожидать при падении цены на нефть ниже $55,80 за баррель. По паре евро/рубль ожидается коррекция до уровня 72,85 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»