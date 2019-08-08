ПСБ: На рынках наблюдается некоторое улучшение настроений, благодаря действиям Народного Банка Китая

На рынках наблюдается некоторое улучшение настроений, благодаря действиям Народного Банка Китая, который не намерен допускать резкого ослабления юаня, зафиксировав его на уровне около 7 долл./ юань, но тем не менее по-прежнему может использовать свою национальную валюту в качестве «оружия» для защиты своих интересов в переговорах с США. В свою очередь в подвешенном состоянии находится китайская Huawei из-за ограничений на закупку оборудования у американских компаний, что создает предпосылки для обострения конфликта между странами и негативно скажется на риск-аппетите.

Позитива сегодня азиатским рынкам добавила статистика по торговому балансу Китая, которая оказалась лучше ожиданий. Экспорт в июле вырос на 3,3% г/г после падения на 1,3% месяцем ранее (консенсус Bloomberg: -1,0%), что связано с ростом экспорта в страны вне США. Импорт замедлился темпами лучше ожиданий: -5,6% против -7,3% в июне. Данные по китайскому торговому балансу можно сегодня рассматривать в качестве факторов, которые могут оказать поддержку мировым фондовым рынкам наравне с ростом фьючерсов на индекс S&P 500 и переоценкой нефтяных котировок после вчерашнего провала.

В плюс рынкам играет и спекуляции на тему более активного снижения ставки ФРС США в ответ на обострение торговых войн, что подтверждается недавними высказываниями председателя банка Чикаго Ч. Эванса. На регулятор оказывает давление и Д. Трамп в очередной раз обвинив главу ФРС Дж. Пауэлла в снижении рынка акций в США.

Российский же рынок вчера на резкое падение нефтяных котировок отреагировал умеренным снижением, индекс МосБиржи удержался в середине диапазона 2650-2700 пунктов. Учитывая переоценку нефтяных котировок и позитивную статистику из Китая сегодня возможно возвращение к повышательному движению. Рассчитываем, что вчерашнюю просадку могут отыграть акции Сбербанка, также на динамику отдельных бумаг будет влиять корпоративные события, в частности, финотчетность банка ВТБ и Газпром нефти по итогам первого полугодия. Акции золотодобывающих компаний, вероятно, замедлят свой рост на фоне стабильных котировок золота. Из горнодобывающих компаний отметим акции Норникеля, которые поддерживаются сохраняющимся ростом стоимости никеля. Вероятным сценарием на сегодня при отсутствии резкого изменения внешнего фона мы видим движение индекса МосБиржи в направлении 2700 пунктов.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк