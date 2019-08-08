ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть опасаются рецессии

В среду, 7 августа, рубль весь день раскачивало, как на качелях – то вверх, то вниз. Однако в ходе вечерней (американской) сессии, российскую валюту всё-таки унесло в «южном» направлении, хотя не сильно. К закрытию торгов в среду курс доллара США расчётами «на завтра» поднялся на 6 коп. (+0,08%), до 65,33 руб., а курс евро вырос на 9 коп. (+0,12%), до 73,20 руб.

Рубль столкнуло вниз падение цен на нефть и опасения рецессии в мировой экономике. Мировые рынки опасаются замедления темпов роста китайского ВВП на фоне обострившегося витка торговой войны с США. Кроме того, британская газета The Financial Times в среду опубликовала прогноз о том, что Китай в качестве ответных мер на повышение пошлин на свою продукцию со стороны США может начать распродавать свой пакет американских гособлигаций, что обвалит доллар, погрузит финансовые рынки в хаос, а мировую экономику – в затяжную рецессию. На этих пессимистичных прогнозах инвесторы выводят капитал с развивающихся рынков, российский рубль – не исключение.

В среду цена нефти сорта Brent в Лондоне рухнула на 2,6%, до $57,15 за баррель. Коммерческие запасы нефти в США, согласно обнародованным в среду данным, выросли на 2,38 млн баррелей вместо ожидаемого падения на 2,85 млн баррелей. После объявления этой статистики цена нефти ненадолго провалилась даже ниже $56 за баррель, но позднее одумалась и стала постепенно корректироваться вверх. Сегодня утром цена Brent растет, прибавляя 0,77%, но все равно остаётся ниже $58 за баррель.

Сегодня на открытии рубль может попробовать скорректироваться вверх. Мы снова оставляем без изменений прогноз по курсу доллара к рублю в 65-66 руб., а по курсу евро к рублю повышаем прогноз до 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»