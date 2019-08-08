ПСБ: Несмотря на снижение в нефти, давление на рубль носит ограниченный характер

В ходе большей части вчерашнего дня давление на рубль сохранялось, однако, даже несмотря на серьезное снижение нефтяных котировок, ослабление российской валюты пока носит, скорее, ограниченный характер. Пара доллар/рубль пока продолжает консолидацию преимущественно вблизи отметки в 65,50 руб/долл.

Цены на нефть марки Brent в ходе вчерашнего дня опускались ниже отметки в 56 долл/барр., и, несмотря на это, по итогам торгового дня ослабление рубля оказалось меньшим, по сравнению со снижением бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда. При ценах на нефть ниже 60 долл/барр. и текущих макропоказателях рубль, согласно нашей модели, выглядит уже локально переоцененным. При сохранении цен на нефть на текущем уровне в ближайшие недели видим вероятность смещения торгов в паре доллар/рубль в район 66-67 руб/долл.

В краткосрочной же перспективе ключевым драйвером для рубля остается вопрос восприятия глобальными инвесторами рисков всей группы emerging markets. Повторим наш тезис, что в ближайшее время своеобразным маркером такого отношения может стать динамика китайского юаня, и его относительная стабильность в последние три торговые сессии создает условия для стабилизации всей основной группы валют EM. В базовом сценарии в паре доллар/рубль в краткосрочной перспективе ориентируемся на диапазон в 65-65,50 руб/долл.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"