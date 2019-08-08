ИК «Фридом Финанс»: В фокусе – отчетность ВТБ, Юнипро и Газпромнефти

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Большинство «голубых фишек» закрылось на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции М.Видео (+4,90%). Лидерами снижения стали акции Энел Россия (-2,34%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 65-65,50, внутри дня достигался максимум с конца марта.

Газпром (+0,40%) может продать еще 3% акций. Источник СМИ прогнозирует продажу 3,7% пакета осенью. Мы не комментируем слух, но не видим негатива в увеличении акций в свободном обращении, если бумаги будут проданы одному или нескольким крупным инвесторам и не попадут сразу на рынок.

Банк ВТБ (-1,8%) опубликует отчетность за 2-й квартал по МСФО. Ожидаем, что динамика активов осталась нейтральной, отток средств юрлиц прекратился. Во 2-м квартале ключевая ставка была снижена на 0,5 п.п., это положительно повлияло на стоимость фондирования, а кроме того, будет драйвером роста кредитования. Показатель ЧПМ по итогам 2-го квартала, вероятно, оказался выше 4%. Ставки РЕПО по бумагам ВТБ, порой, выше среднего уровня, что свидетельствует о больших объемах длинных позиций.

Moody`s не видит рисков в новых санкциях. По мнению агентства, новые санкции не представляют рисков для экономики и финансовой системы. Основные статьи экспорта не находятся под ударом, а долговая нагрузка около 13% от ВВП. По нашему мнению, санкционные риски в среднесрочном периоде не окажут влияния на стоимость облигаций и валютный курс.

Ожидаю разнонаправленную динамику. В фокусе отчетность ВТБ, Юнипро, Газпромнефти. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2630-2690 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,00-66,00.