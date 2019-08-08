ИАЦ «Альпари»: Что будет с тенге, если падение цены на нефть продолжится?

Цена нефти марки Brent провалилась на фоне американо-китайского торгового конфликта ниже $60 за баррель, и в настоящее время торгуется в коридоре $57-58 за баррель. В среду вышли данные по коммерческим запасам нефти в США, показавшие рост запасов на 2,38 млн баррелей, хотя рынок ожидал значительного падения запасов, почти на 3 млн баррелей.

Цена нефти падает на фоне обострения американо-китайского торгового конфликта. Нефтяной рынок, а также мировые фондовые рынки, опасаются, что в качестве ответных мер на введение президентом Трампом пошлин на китайские товары, КНР может пойти на весьма радикальные шаги, о чем мы писали ранее. Одним из них может стать отказ Китая от импорта нефти из США, что может вызвать избыток коммерческих запасов и обрушить цену на нефть, другим, ещё более радикальным, распродажа Китаем пакета государственных облигаций США.

Напомним, что КНР владеет пакетом американских гособлигаций на сумму в $1 трлн, и продажа хотя бы части этого пакета обрушила бы рынок американских облигаций и подорвала бы доверие к доллару. Но вместе с падением доллара и американских бондов рухнули бы и валюты развивающихся стран.

Тенге дешевеет по отношению к доллару США и евро с 1 августа, и за это время он уже потерял по отношению к доллару 0,83% стоимости, а к евро – даже 2%. Падающая цена на нефть, которая с 1 августа просела более чем на 10%, только усугубляет сложное положение валют развивающихся стран, в том числе стран, чья экономика сильно зависит от экспорта нефти, в том числе Казахстана, Азербайджана и России.

Кроме американо-китайского конфликта и роста коммерческих запасов, на цену нефти мог негативно повлиять ещё один фактор. Речь идет о том, что на днях министр энергетики США Рик Перри посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом, и в ходе которого договорился со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом о совместной работе над тем, чтобы на нефтяном рынке не возникло дефицита из-за сокращения экспорта нефти Ираном и Венесуэлой. Попросту говоря, о недопущении роста цены на нефть.

Положение цены нефти сейчас очень шаткое, в отсутствие позитивных новостей она легко может скатиться до $55 за баррель. Это может негативно сказаться на курсе тенге, который, в случае продолжения падения цены нефти может упасть до 389 тенге за доллар и до 440 тенге за евро. Если нефть останется на текущих уровнях, тенге может колебаться в рамках 386-387 тенге за доллар и 434-435 тенге за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»