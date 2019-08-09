ИАЦ «Альпари»: Акции «Аэрофлота» вместе с рублем были на высоте

К вечеру четверга валютный индекс РТС показал довольно сильный рост, повышаясь на 1,67%, а рублевый индекс Московской биржи почти не отстал и вырос на 1,13%. Выше всех взлетели акции «Аэрофлота», прибавившие в цене 3,04%. Вероятно, этот рост стал немного запоздалой реакцией на то, что новые антироссийские санкции Трампа не затронут прямые рейсы авиаперевозчика в США. Среди других лидеров роста четверга можно выделить «защитные» акции «Норильского никеля», «Газпрома» и «ИнтерРАО», подорожавшие более чем на 2,2% каждая. А без лидеров понижения не обошлось, ими стали акции «М.Видео», потерявшие за день более 4,8%, а также акции компании «АЛРОСА», подешевевшие за день более чем на 1,85%.

Цена нефти сорта Brent сегодня вела себя очень непредсказуемо и металась от роста с утра к падению в середине дня, но ближе к вечеру затормозилась чуть выше $57 за баррель – почти на уровне закрытия в среду. На курс рубля, который весь день уверенно рос, колебания нефтяного рынка сегодня не повлияли. К вечеру российская нацвалюта прибавляла по отношению к доллару более 0,5% стоимости, к евро – более 0,6%. Главное позитивное воздействие на рубль, скорее всего, оказала стабилизация курса китайского юаня, в определенной степени означающая готовность Китая к компромиссам и переговорам в торговом конфликте с США.

Ожидаем увидеть индекс РТС завтра, скорее всего, мы увидим в диапазоне 1300-1360 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале 2690-2750 пунктов. Курс доллара к рублю прогнозируем в рамках в 64,5-65,5 руб., курс евро к рублю – в коридоре 72-73 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»