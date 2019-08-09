ИК «Фридом Финанс»: Внешний фон позволит индексу Мосбиржи закрепиться в зеленой зоне

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовым рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к середине торгов 8 августа вырос на 1%. Акции Газпрома продолжают отыгрывать новости о планах компании провести второе в этом году размещение казначейских бумаг. ЛУКОЙЛа и Татнефти оказались в лидерах роста благодаря восстановлению цен на нефть и вопреки тому, что EIA понизило прогноз спроса на энергоносители в августе на 0,25 млн баррелей в сутки под влиянием данных о значительном увеличении запасов сырья и топлива в США в конце июля – начале августа. Снижение спроса на 250 тыс. баррелей очень существенно для рынка, но в целом он по-прежнему довольно высок и составляет около 102 млн баррелей в день. Причина прогнозируемого снижения спроса — увеличение запасов сырья, которое говорит о том, что в среднесрочной перспективе этот спрос будет стабильно расти, несмотря на замедление экономики и инвестиционные риски.



Акции Группы ВТБ оказались в числе аутсайдеров после публикации отчетности за первое полугодие, в которой отражено сокращение чистой процентной маржи и чистой прибыли. Кредитный портфель группы за январь-июнь увеличился на 1,7%, до 11,6 трлн рублей, при общем по банковскому сектору росте показателя на 2,9%. Это отставание свидетельствует о возможности для банка ускорить увеличение объемов кредитования во втором полугодии в текущей макроэкономической ситуации. По динамике корпоративного кредитования ВТБ значительно опередил своего главного конкурента Сбербанк. Портфель кредитов ВТБ юридическим лицам за полугодие сократился на 1,3%, а у Сбера его объем упал на 6,9%. Целевой ориентир по прибыли банка на текущий год на уровне 200 млрд рублей по-прежнему выглядит вполне достижимым, учитывая, что за первые полгода в условиях спада экономической активности ВТБ заработал 76,8 млрд рублей. Однако достижению этой цели, на мой взгляд, будет способствовать не ожидаемое банком ускоренное снижение ставок ЦБ, а расширение им своей рыночной доли в рамках текущей тенденции. Реакция рынка на отчетность банка выглядит избыточно негативной.



В первом полугодии 2019 года EBITDA группы ЕВРАЗ по МСФО составила $1,482 млрд, снизившись на 22,2% г/г, в целом совпав с общерыночным консенсусом. Выручка сократилась на 3,2% г/г и составила $6,140 млрд, что немного превысило прогноз аналитиков, ожидавших результат на уровне $6,137 млрд. 31 июля пресс-служба компании сообщала о росте производства стали предприятиями группы в первом полугодии на 2,7% г/г, до 6,9 млн тонн. Снижение чистой прибыли в первом полугодии вызвано разовыми убытками. В целом свои результаты за первое полугодие компания оценивает позитивно, и я присоединяюсь к этому мнению.



Благодаря улучшению внешнего новостного фона я не исключаю позитивной динамики российского рынка до конца текущей недели. Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2695–2710 пунктов, что отражает сравнительно низкий потенциал его краткосрочного роста.