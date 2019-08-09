ИК "Фридом Финанс": S&P500 пробивается наверх

Аналитики ИК "Фридом Финанс":



Еще до открытия торгов 7 августа фьючерс на S&P500 опустился ниже поддержки 2860 пунктов. Причиной этого стали неопределенность по поводу перспектив мировой экономики, снижение ставок нацбанками Новой Зеландии, Индии и Таиланда, а также уход доходности десятилетних американских госбондов ниже 1,64%. Последнее привело к тому, что показатель рецессии на долговом рынке США достиг максимума с марта 2007 года. Негатива добавили очередные твиты Дональда Трампа с критикой ФРС и слабые данные по промпроизводству в Германии, зафиксировавшему самый крупный спад с 2009 года.



Вместе с тем в конце торговой сессии часть потерь удалось отыграть. Одним из драйверов роста стала статистика по китайскому экспорту и импорту, оказавшаяся лучше прогнозов. Приободрил инвесторов и глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, заявивший, что он открыт для обсуждения дальнейшего понижения ставок.



Шесть из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста стали добывающая отрасль (+1,3%), а также сектора потребительских товаров (+1,2%) и недвижимости (+0,9%). Под наибольшим давлением оказались финансовый (-1,2%) и энергетический (-0,8%) сектор. Последний корректировался из-за негативной динамики нефти.



На премаркете фьючерс на S&P500 ретестирует важный уровень сопротивления 2900 пунктов. Мировые фондовые площадки развернулись вверх на фоне стабилизации курса юаня, которая ослабила тревоги по поводу дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем.



Аппетит к риску демонстрирует признаки восстановления, но и опасения по поводу развития коррекции не улетучились. «Индекс страха» VIX пока не закрепился ниже уровня поддержки 19. Волатильность остается высокой, несмотря на снижение в среду. Цена на нефть марки WTI отскакивает от $50, золото немного отступает после обновления максимума, но остается выше $1500. Но самое главное, доходность десятилетних казначейских облигаций США остается на рекордно низких уровнях.



В ходе предстоящей сессии мы ожидаем дальнейшей нормализации настроений на рынке, что поможет S&P500 пробить вверх уровень 2900. В случае неудачи индекс ждет новая волна коррекции в район 38,2% по Фибоначчи, до отметки 2751 пункт, после чего вероятно формирование дивергенции и более длительного отскока.