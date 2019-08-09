Комментарии

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по шестому купону биржевых облигаций серии БО-16 в объеме 1 482 331,24 рублей. Параметры выпуска серии БО-16 — ISIN: RU000A0JWPV3, идентификационный номер: 4B021601326В от 06.02.2014, объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 11.08.2016, дата погашения — 24.07.2031. Дата начала шестого купонного периода — 07.02.2019, дата окончания — 08.08.2019, текущая ставка купона — 7,80%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год. Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

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