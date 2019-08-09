ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился на росте аппетита к риску

В четверг, 8 августа, торги завершились снижением по рублевым парам. Доллар/рубль просел на 0,44%, до 65,04 руб., евро/рубль – на 0,62%, до 72,72 руб., фунт/рубль – на 0,67%, до 78,97 руб. Позитивная динамика рубля была вызвана увеличением интереса инвесторов к рисковым активам, ростом индекса RGBI и общим ослаблением доллара США.

Беспокойство инвесторов снизилось благодаря заявлениям ЦБ Китая, что Пекин не намерен ослаблять юань чтобы компенсировать негативный эффект от повышения американских пошлин. Я бы не стал верить этим заявлениям. Также стабилизировать финансовые рынки помогли заголовки о том, что США и Китай готовы продолжить переговоры в сентябре.

Индекс доллара незначительно снизился на заявлениях президента США Трампа. Он написал в «Твиттере», что не в восторге от сильного доллара, который поддерживают высокие процентные ставки ФРС и мешают крупным производителям конкурировать.

В пятницу, 9 августа, в Азии нефть торгуется в минусе на 0,86%. С высокой долей вероятности торги на Мосбирже откроются ростом. Основные валюты находятся в плюсе, поэтому ослабление рубля должно ограничиться 10 копейками в первый час торгов. Если на торгах в Европе падение цены на нефть прекратится, то закрытие в паре доллар/рубль стоит ожидать в районе 64,80 руб.

Пара евро/рубль снизилась с 73,80 до 72,70. Поддержка располагается на уровне 72,60. Здесь нужно сейчас следить за парой евро/доллар на рынке форекс, потому что если евро подешевеет к доллару до 1,1155, то пара евро/рубль снизится до 72 руб.

Внимание инвесторов по-прежнему приковано к изменениям курса китайского юаня. Если его снижение продолжится перед выходными, то это негативно отразится на настроениях инвесторов и рубле.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»