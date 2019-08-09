Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 августа: 3 135,5200 руб/1 г золота и 35,6400/1 г серебра
9 августа 2019
ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 135,5200 руб.
- 1 грамм серебра - 35,6400 руб.
- 1 грамм платины - 1 794,5400 руб.
- 1 грамм палладия - 2 965,0701 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,1799 р. (0,71%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4400 р. (1,25%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,2900 р. (0,41%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,5301 р. (0,85%).
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