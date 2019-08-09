Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 августа: 3 135,5200 руб/1 г золота и 35,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 135,5200 руб.

1 грамм серебра - 35,6400 руб.

1 грамм платины - 1 794,5400 руб.

1 грамм палладия - 2 965,0701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,1799 р. (0,71%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,2900 р. (0,41%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,5301 р. (0,85%) .

dims

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/ СИА /

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