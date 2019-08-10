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Курсы валют ЦБ РФ на 10 августа: 65,2543 руб/доллар США и 73,0196 руб/евро

10 августа 2019
ЦБ РФ с 10 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,2543 руб.
  • 1 евро - 73,0196 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,5278 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1244 р. (0,19%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0236 р. (0,03%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0755 р. (0,08%).

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