Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 августа: 3 154,3000 руб/1 г золота и 35,6700/1 г серебра
10 августа 2019
ЦБ РФ с 10 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 154,3000 руб.
- 1 грамм серебра - 35,6700 руб.
- 1 грамм платины - 1 810,5500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 998,0000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,7800 р. (0,60%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0300 р. (0,08%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,0100 р. (0,89%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,9299 р. (1,11%).
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