Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 августа: 3 154,3000 руб/1 г золота и 35,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 10 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 154,3000 руб.

1 грамм серебра - 35,6700 руб.

1 грамм платины - 1 810,5500 руб.

1 грамм палладия - 2 998,0000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7800 р. (0,60%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,08%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0100 р. (0,89%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,9299 р. (1,11%) .

dims

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/ СИА /

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