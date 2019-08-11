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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 августа: 3 154,3000 руб/1 г золота и 35,6700/1 г серебра

11 августа 2019
ЦБ РФ с 10 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 154,3000 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 810,5500 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 998,0000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7800 р. (0,60%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,08%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0100 р. (0,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,9299 р. (1,11%).

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