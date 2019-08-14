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Курсы валют ЦБ РФ на 14 августа: 65,2032 руб/доллар США и 72,9037 руб/евро

14 августа 2019
ЦБ РФ с 15 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,2032 руб.
  • 1 евро - 72,9037 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,9231 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3985 р. (0,61%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5112 р. (0,70%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0896 р. (0,10%).

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