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Курсы валют ЦБ РФ на 15 августа: 65,8907 руб/доллар США и 73,4550 руб/евро

15 августа 2019
ЦБ РФ с 16 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,8907 руб.
  • 1 евро - 73,4550 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,7225 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6875 р. (1,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5513 р. (0,76%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7994 р. (0,86%).

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