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Курсы валют ЦБ РФ на 18 августа: 65,9961 руб/доллар США и 73,2227 руб/евро

18 августа 2019
ЦБ РФ с 17 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,9961 руб.
  • 1 евро - 73,2227 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,6806 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1054 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2323 р. (0,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0419 р. (0,04%).

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